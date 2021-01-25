شاهد: تزايد الضغط على خدمات دفن الموتى في جنوب إفريقيا بسبب ارتفاع الوفيات كورونا

أصبحت جنوب إفريقيا أكثر دول القارة السمراء تضررًا من جائحة الفيروس التاجي، حيث سجلت 1.3 مليون حالة إصابة مؤكدة وما يزيد عن 40 ألف حالة وفاة. وفي ظل هذه الوضعية الصحية الصعبة، يتزايد الضغط على مختلف خدمات تجهيز الجثث ودفنها. تشهد مصالح حفظ الجثث في المستشفيات اكتظاظا كبيرا فيما تحاول مصالح تجهيز ودفن الجثث الاستجابة لموجة الوفيات المرتفعة.

وفي ورشات صناعة التوابيت، يقوم العمال بمضاعفة النشاط اليومي من أجل توفير كميات كبيرة من التوابيت لدفن الموتى من مختلف الأعمار. في مدينة كيب تاون، تشهد ورشات صناعة التوابيت ارتفاعا في الطلب جراء ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب النسخة المتحورة من الفيروس التاجي.