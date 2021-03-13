تطعيم رائد فضاء فرنسي ضد فيروس كورونا قبل انطلاقه لمحطة الفضاء الدولية

يستعد رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه لرحلته الثانية إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية الأمريكية "سبيس إكس".

ولأن حدود الولايات المتحدة مغلقة حالياً أمام المواطنين الأوروبيين، يحتاج بيسكيه إلى تأشيرة خاصة للذهاب إلى الولايات المتحدة، لذلك فضل المسؤولون أن يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا قبل توجهه.

اتخذ هذا الإجراء تجنباً لنقل الفيروس إلى محطة الفضاء.

تجدر الإشارة إلى أن بيسكيه ذهب في رحلة سابقة إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "سويوز-3" الروسية، والتي انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية في نوفمبر 2016، وعاد إلى الأرض عام 2017 بعد أن أمضى 197 يوماً على متن المحطة.