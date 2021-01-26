شاهد: فرقة موسيقية تخترع طريقة مبتكرة لحماية الجمهور من تفشي كورونا خلال حفلاتها الموسيقية

تؤثر جائحة كوفيد- بشكل كبير على قطاع الثقافة والموسيقى جراء القيود المفروضة على قاعات العرض ودور السينما وحتى المتاحف. في الولايات المتحدة توصلت فرقة The Flaming Lips لموسيقى الروك لطريقة مبتكرة لتجاوز القيود وتأمين الوقاية اللازمة للجمهور. بالونات هوائية عملاقة مخصصة لشخصين أو ثلاث داخل قاعة العرض تمكن من حضور الحفلات.

التجربة الأولى قامت بها الفرقة في مدينة أوكلاهوما سيتي يومي الجمعة والسبت، حيث صعدت فرقة الروك إلى خشبة المسرح داخل بالونات عملاقة قابلة للنفخ، وعزفوا أمام حشد من الجماهير كانوا أيضا بداخل بالونات مماثلة.

هذه الفكرة، استوحتها الفرقة من الموسيقي واين كوين الذي عادة ما يستخدم مثل هذه البالونات خلال حفلاته للتدحرج وسط المعجبين. منظمو حفل فرقة The Flaming Lips خصصوا حوالي 100 كرة من هذا القبيل للجمهور من أجل ضمان الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.