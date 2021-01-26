شاهد: كلبا جو وجيل بايدن دخلا البيت الأبيض

وصل تشامب وميجور، كلبا جو وجيل بايدن إلى البيت الأبيض بحسب ما أعلنت أجهزة السيدة الأمريكية الأولى ليواصلا تقليدا لم ينقطع لمدة تزيد عن قرن إلا في عهد دونالد ترامب.

يظهر الكلبان في صور وفرها البيت الأبيض، وهما يهرولان في حدائق البيت الأبيض أو يستريحان فيما تظهر مسلة نصب واشنطن في الخلفية.

أول كلب متبنى يدخل البيت الأبيض

وانضم تشامب إلى عائلة بايدن في 2008 ولحق به ميجور في 2018. وأصبح الأخير أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض مما يعطي رمزية كبيرة للأمريكين الذين تربطهم علاقة مميزة ب"أوفى صديق للإنسان".

لم يتردد جو بايدن، خلال حملته الانتخابية بنشر خصوصا عبر "إنستغرام" صور كلاب ترتدي ألوان حملته وكتب في تعليق "قد أكون منحازا بعض الشيء لكني أرى أن تشامب وميجور سيكونان كلبين أوليين رائعين!"

فيما علق منتقدو دونالد ترامب على عدم اهتمامه بالكلاب وقد وضعوا على قمصان قطنية عبارة "هو لا يملك كلبا حتى" كدليل برأيهم إلى عدم تعاطفه التام".

وفي محاولة للتوفيق بين محبي الكلاب والهررة أعلن جو وجيل بايدن نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أنهما قد يعمدان إلى اقتناء قط بعد دخولهما البيت الأبيض.