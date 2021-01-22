شاهد: "تنصيب" افتراضي لكلب بايدن احتفالاً بدخوله إلى البيت الأبيض

أقام ملجأ للحيوانات في ولاية ديلاوير الأميركية حيث تبنى الرئيس المنتخب جو بايدن كلبه الشهير ميجور هذا الأسبوع، حفل "تنصيب" افتراضي للكلب الذي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام وهو أول كلب إنقاذ في البيت الأبيض.

وشارك نحو 7400 شخص برفقة حيواناتهم الأليفة بحفل التنصيب الافتراضي الذي استضاف المغني الأميركي، جوش غروبان، وجمعوا نحو 200 ألف دولار لصالح الجمعية، إلا أنهم عبروا عن خيبتهم لعدم مشاركة الكلب ميجور بشكل مباشر معهم في الحفل.

وقال باتريك كارو، المدير التنفيذي لجمعية ديلاوير الإنسانية، لم يتمكن ميجور من حضور الحدث بسبب جدول والديه (بايدن وزوجته) المزدحم، وكان الهدف من هذا الاحتفال هو التعريف برحلة ميجور و"تسليط الضوء على كلاب المأوى وملاجئ الحيوانات في جميع أنحاء البلاد".

جمعية ديلاوير الإنسانية هي التي ساعدت على إنقاذ ميجور وإخوته وأخواته حين أصيبوا بمرض مميت في أوائل عام 2018 قبل أن يتبناه بايدن.

وأضاف أن ميجور سيكون سفيراً لجميع كلاب المأوى، لأنه أول كلب بلا مأوى سيعيش في البيت الأبيض.

ومع ميجور، يرافق كلبهما الآخر شامب أسرة بايدن إلى البيت الأبيض، وهو من نفس فصيلة ميجور جيرمان شيبرد.