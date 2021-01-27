تأجيل مهرجان كانّ السينمائي حتى شهر تموز/يوليو

أعلن منظمو مهرجان كانّ السينمائي، أكبر مهرجان دولي للسينما، تأجيل التظاهرة السينمائية من شهر أيار/مايو المقبل حتى تموز/يوليو بسبب جائحة كوفيد-19، في قرار كان متوقعاً.

وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان الذي يقام في فرنسا سنوياً في بيان "كما أُعلن خلال الخريف الفائت، فإن مهرجان كانّ الدولي للسينما أعطى لنفسه حيّز تغيير موعد إقامته بسبب الحالة الصحية بما يتوافق مع المستجدات".

وأعلنت اللجنة تأجيل المهرجان الذي كان من المفترض أن يقام بين الـ11 و22 من أيار/مايو إلى السادس من تموز/يوليو على أن ينتهي في 17 من الشهر نفسه.