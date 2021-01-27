توقيف طبيب أسنان مصري بعد اتهامه بـ"هتك عرض" رجال بـ"القوة"

قررت النيابة العامة المصرية الأربعاء حبس طبيب أسنان مصري على ذمة تحقيقات لاتهامه بـ"هتك عرض رجال بالقوة".

وأوضحت النيابة العامة في بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك" أنها أمرت "بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة (...) أربعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات".

وأفادت النيابة في بيانها بأنها تلقت بلاغاً من خمسة أشخاص في أيلول/ سبتمبر الماضي "ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة".

وبالاطلاع على الأدلة الفنية، تم توقيف طبيب الأسنان الثلاثاء، لتواجهه النيابة بالأدلة التي قدّمها المجني عليهم.

وقالت النيابة إن المتهم "قرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زيَّن له ارتكاب سلوك خاطئ".

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد مصر حملات قوية ضد التحرش الجنسي بالمراة وقيام الحكومة المصرية والسلطات الدينية باتخاذ مواقف أكثر صرامة مع مرتكبي هذه الجرائم.