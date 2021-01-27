كوفيد-19: النرويج تعلن إغلاق حدودها والبيت الأبيض يطالب بتحقيق "معمق وشفاف" في منشأ كوفيد-19

فرنسا تدرس احتمال فرض إغلاق "صارم جدا"

تدرس الحكومة الفرنسية عدة سيناريوهات للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها فرض إغلاق صارم جديد، بعدما رأت أن حظر التجول الساري لم يكن مجديا بما فيه الكفاية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال الأربعاء في ختام جلسة لمجلس الوزراء إن هذه "السيناريوهات" تتعدد "من الحفاظ على الإطار الحالي إلى إغلاق صارم جدا".

وإذ طلب الرئيس إيمانويل ماكرون اجراء "تقييمات إضافية" لمختلف هذه السيناريوهات قبل اتخاذ قرار، فقد أقر اتال بأن "من غير المرجح إبقاء الإطار الحالي".

وتشهد فرنسا منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر تناوبا بين حظر التجول والإغلاق، وفق تقييم انتشار الفيروس واكتظاظ المستشفيات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

والإجراء الحالي الذي يسري منذ أقل من أسبوعين، يقضي بحظر التجول عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر أتال أن لحظر التجول "فعالية نسبية، وهو أمر حقيقي لكنه غير كاف في هذه المرحلة". وأوضح أنه "يبطئ انتشار الفيروس" لكن الوباء "يستمر في الانتشار" بينما "تتطور الفيروسات المتحورة بوتيرة عالية".

عدد وفيات مرتفع جداً في 24 ساعة

تزايد عدد الوفيات في العالم نتيجة وباء كوفيد-19 بشكل غير مسبوق، إذ سُجلت أكثر من 18 ألف وفاة خلال 24 ساعة مع تواصل تفشي نسخه المتحورة الأكثر عدوى في دول جديدة.

ولأول مرة منذ ظهور الوباء، سجلت 18109 وفيات الثلاثاء في العالم، وفق تعداد يستند إلى المعطيات التي تنشرها السلطات الصحية.

ويؤكد الرقم تصاعد تفشي الفيروس منذ مطلع كانون الثاني/يناير، وتزايد أعداد الوفيات نتيجته مع تسجيل أرقام قياسية جديدة ووصول منحنى أعداد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة (سجلت في المعدل 14 ألف وفاة يومية منذ 22 كانون الثاني/يناير، مقابل 10 آلاف نهاية تشرين الثاني/نوفمبر).

وفي الإجمال، أحصى العالم 2,16 مليون وفاة جراء كوفيد-19.

البيت الأبيض والتحقيق في منشأ الفيروس

طالب البيت الأبيض بتحقيق "معمق وشفاف" في أصل وباء كوفيد-19 بحسب ما أكدته اليوم المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي.

وقالت بساكي عشية بدء فريق المحققين التابع لمنظمة الصحة العالمية تحقيقه في الصين "من المؤكد أنه يجب الذهاب إلى عمق الأشياء فيما يتعلق بظهور الوباء في الصين".

وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة تدعم "تحقيقاً شفافاً عالمياً" يوضح أصل الفيروس.

النرويج تغلق حدودها

أعلنت النرويج الأربعاء إغلاق حدودها أمام جميع غير المقيمين تقريباً من أجل منع انتشار أنواع جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ خلال إفادة صحفية "من منتصف ليل الخميس حتى الجمعة، ستطبق النرويج أكثر قواعد الدخول صرامة منذ 12 مارس".

وأضافت "عملياً، سيتم إغلاق الحدود أمام كل من لا يقيمون في النرويج".

قبرص تخفف تدريجا القيود

أعلنت قبرص الأربعاء تخفيفاً تدريجياً لتدابير العزل الصارمة المفروضة منذ العاشر من كانون الثاني/يناير لوقف تفشي فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من مطلع شباط/فبراير بعد لجم الإرتفاع الكبير في عدد الحالات الذي سجل بعد أعياد نهاية السنة.

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر سجل عدد قياسي من الإصابات (907) وعدد قياسي من الوفيات في كانون الثاني/يناير، بعد احتواء الموجة الأولى عبر إغلاق سريع في آذار/مارس 2020 تم تخفيفه في أيار/مايو.

وتراجع العدد اليومي للحالات إلى ما دون 200 في الأيام الماضية وانخفض عدد المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات.

سلالات كورونا تتمدد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الدول والمناطق حيث انتشرت سلالة فيروس كورونا "البريطاني" ارتفع الى 70 في 25 كانون الثاني/يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 19 كانون الثاني/يناير.

كذلك، تواصل سلالة الفيروس "الجنوب إفريقي" الأسرع انتقالاً تفشيها وباتت منتشرة في 31 بلداً ومنطقة بزيادة ثماني دول، وفق ما أفادت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي.

أما السلالة "البرازيلية" للفيروس فرصد في ست دول جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول.