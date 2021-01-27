الشرطة تفتش شقق لأسرة نافالني في موسكو (مساعد المعارض الروسي)

قامت الشرطة بتفتيش شقتين في موسكو كانت فيهما زوجة المعارض الروسي الموقوف اليكسي نافالني وشقيقه، وفق ما أفاد الأربعاء إيفان دانوف مدير منظمة نافالني "صندوق مكافحة الفساد".

وتم أيضا تفتيش مكاتب المنظمة، وفق ما ذكر ليوبوف سوبول حليف نافالني عبر تويتر.

واتهم أليكسي نافالني جهاز الأمن الفدرالي بتسميمه في نهاية آب/أغسطس بمادة نوفيتشوك بناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن الكرملين رفض تلك المزاعم.

وبعد فترة نقاهة استمرت خمسة أشهر في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في 17 كانون الثاني/يناير وأوقف فور وصوله في إطار إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

وشارك عشرات آلاف الأشخاص السبت في تظاهرات غير مصرح بها في كل أنحاء روسيا، من أجل المطالبة بإطلاق سراح نافالني وهو ما نتج عنه توقيف ما لا يقل عن 3000 متظاهر.