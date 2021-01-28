خبراء منظمة الصحة العالمية يخرجون من الحجر للتحقيق في مدينة ووهان الصينية

رفضت بكين الخميس التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة بشأن مهمة بعثة منظمة الصحة العالمية في الصين، واتهمت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن بالسعي "لتسييس" هذا التحقيق المعني بتتبع منشأ فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين إن الصين تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من "احترام الوقائع والعلم، احترام العمل الشاق لفريق الخبراء (...) التابع لمنظمة الصحة العالمية" والسماح لهم بالعمل "بعيدا عن تدخل سياسي".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت الأربعاء إن واشنطن "ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه".

وغادر خبراء من المنظمة الخميس الفندق في مدينة ووهان الصينية حيث أمضوا حجرا صحيا استمر أسبوعين، قبل بدء تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.

وشاهد فريق من وكالة فرانس برس أبقي بعيدا عشرات المحققين يستقلون حافلة كانت تنتظرهم عند مدخل الفندق. وغادرت الآلية المكان إلى وجهة مجهولة في المدينة التي ظهر فيها وباء كوفيد-19 في نهاية 2019.

ووصل خبراء الهيئة الدولية إلى ووهان في 14 كانون الثاني/يناير لكنهم بقوا منذ ذلك الحين في حجر صحي في فندق تم تأمينه لهذا الغرض.

ويفترض أن تستمر مهتهم بضعة أسابيع أخرى. وتبدأ الصين في 11 شباط/فبرايرعطلتها السنوية للعام الجديد. والتحقيق الذي احتاجت الصين إلى أكثر من عام لتنظيمه حساس للغاية بالنسبة للنظام الشيوع ، الذي يسعى للتنصل من أي مسؤولية عن تفشي الوباء.

أوضح خبراء الحكومة الصينية في البداية أن الوباء ظهر في سوق في ووهان، حيث بيعت حيوانات برية حية.

لكن وسائل الإعلام الصينية التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم، رفضت هذه النظرية تدريجياً لمصلحة فرضية أخرى لم يتم إثباتها تفيد أن الفيروس قد يكون انتقل إلى الصين، لا سيما عن طريق اللحوم المجلدة. وقد امتنعت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن حسم هذه المسألة.