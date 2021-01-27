بوتين يشبه عالم اليوم بعالم الثلاثينيات الذي سبق الحرب العالمية الثانية

شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات دولية ومواجهة وباء كورونا بالوضع العالمي الذي مهد لقيام الحرب العالمية الثانية.

وحذر بوتين في حديث عبر رابط فيديو خلال اجتماع افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي من أن العالم يخاطر بالانزلاق بشكل أعمق إلى حالة عدم الاستقرار مع اندماج جائحة الفيروس مع الخصومات العالمية والتوترات الدولية الأخرى.

وقارن بوتين الوضع الحالي بثلاثينيات القرن الماضي، مشيرا إلى تزايد عدم المساواة والبطالة وتصاعد الشعبوية كمحفزات محتملة للعنف.

واندلعت الحرب العالمية الثانية بقيام ألمانيا النازية بغزو بولندا عام 1939 قبل أن تنتهي بانتصار الحلفاء عام 1945.

وخسر الاتحاد السوفياتي خلال الحرب نحو 25 مليون شخصاً.

وأشاد الرئيس الروسي بقرار تمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه حذر من تصاعد الخصومات العالمية والتهديدات بنشوب صراعات جديدة.

ووافق المشرعون الروس يوم الأربعاء على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات، وهو إجراء سريع يأتي قبل أيام فقط من انتهاء صلاحيتها.