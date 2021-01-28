عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

العملاق الأميركي جنرال موتورز يعلن أنه سيتوقف عن إنتاج السيارات العاملة بـ"البترول" في 2035

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
آلية رباعية الدفع من نوع سييرا تنتجها جنرال موتورز (2019)
آلية رباعية الدفع من نوع سييرا تنتجها جنرال موتورز (2019)   -   حقوق النشر  AP Photo/Gene J. Puskar
حجم النص Aa Aa

أعلن العملاق الأميركي لصناعة السيارات جنرال موتورز، الخميس، أنه سيتوقف عن صناعة سيارات الركاب العاملة بالديزل والبنزين في العام 2035، في خطوة تاريخية.

وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية للشركة التي تعتبر من الأكبر عالمياً، إن "جنرال موتورز ستعمل على إزالة كل السيارات ذات العوادم والتي تصدر عنها انبعاثات كربونية من إنتاجها بحلول 2035".

وأضافت بارا "نحن في جنرال موتوز، كوننا إحدى أكبر الشركات المصنعة للسيارات عالمياً، نأمل في أن نكون مثالاً يحتذى به عن المسؤولية في عالم يواجه أزمة التغير المناخي".

المصادر الإضافية • أ ف ب