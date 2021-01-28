العملاق الأميركي جنرال موتورز يعلن أنه سيتوقف عن إنتاج السيارات العاملة بـ"البترول" في 2035

أعلن العملاق الأميركي لصناعة السيارات جنرال موتورز، الخميس، أنه سيتوقف عن صناعة سيارات الركاب العاملة بالديزل والبنزين في العام 2035، في خطوة تاريخية.

وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية للشركة التي تعتبر من الأكبر عالمياً، إن "جنرال موتورز ستعمل على إزالة كل السيارات ذات العوادم والتي تصدر عنها انبعاثات كربونية من إنتاجها بحلول 2035".

وأضافت بارا "نحن في جنرال موتوز، كوننا إحدى أكبر الشركات المصنعة للسيارات عالمياً، نأمل في أن نكون مثالاً يحتذى به عن المسؤولية في عالم يواجه أزمة التغير المناخي".