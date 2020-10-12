الأمم المتحدة: التغير المناخي ساهم بشكل أساسي في تضاعف الكوارث الطبيعية

أعلنت الأمم المتحدة أن التغيّر المناخي ضاعف بدرجة كبيرة الكوارث الطبيعية منذ العام 2000، والتي أودت بدورها بحياة 1.2 مليون شخص خلال العقدين الماضيين.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقرير أن الفترة من العام 2000 حتى 2019 شهدت 7348 كارثة طبيعية حصدت أرواح 1.23 مليون شخص وكلّفت 2.97 تريليون دولار، وهذا أكثر بمرتين من تلك التي سجّلت في السنوات العشرين الماضية.

وأعلنت مامي ميزوتوري الأمينة العامة لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في مؤتمر صحفي "ساهم كوفيد-19 في توعية الحكومات والجمهور عموما حول المخاطر التي تحدق بنا. يمكنهم أن يروا أنه إذا كان كوفيد-19 فظيعا جدا يمكن للتقلبات المناخية أن تكون أسوأ". وشددت على "أننا سنفاقم الأوضاع المناخية الكارثية في غياب خطة مراعية للبيئة".

والتقرير الذي لا يتطرق إلى مخاطر انتشار الأوبئة كفيروس كورونا يظهر أن تفاقم الكوارث الطبيعية مرتبط خصوصا بزيادة الكوارث المناخية التي ارتفعت من 3656 (1980-1999) إلى 6681 (2000-2019).

وتقدر تكاليف الكوارث الطبيعية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار منذ العام 2000 لكن الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن العديد من الدول خصوصا في افريقيا وآسيا حيث لا تقدم معلومات عن الآثار الاقتصادية.

والأمطار التي اشتدت غزارتها والعواصف كانت الكوارث الأكثر انتشارا في العقدين الماضيين. وللعقد المقبل تعتبر الأمم المتحدة ان أسوأ مشكلة ستكون موجات الحرارة.

وفي العالم يزداد عدد الضحايا، من 1.19 مليون وفاة خلال فترة 1980-1999 ليبلغ 1.23 مليونا خلال فترة 2000-2019، في حين ارتفع عدد المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية من 3.25 مليارات إلى 4 مليارات).