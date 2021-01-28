إيطاليا تستثمر في إنتاج لقاح مضاد لكوفيدـ19 خاص بها

قررت الحكومة الإيطالية أن تأخذ حصة في شركة محلية تقوم بتطوير لقاح جديد مضاد لكوفيدـ19، بحسب وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، الذي قال إن الاستثمار في شركة "ريتيرا" للتكنولوجيا الحيوية في العاصمة روما اختيار جيد ومهم.

وكانت مصالح المفوض الأعلى لإدراة أزمة كورونا "إنفيتاليا" أشار أمس الثلاثاء، إلى أن الدولة ستستحوذ على 30 في المائة من الشركة، لكن لم يعرف مبلغ الاستثمار أو موعد استكماله.

إلى ذلك أعلنت "إنفيتاليا" أن "ريتيرا" ستتلقى مزيدا من المساعدات العمومية، في شكل منح وقروض بقيمة 81 مليون يورو. ولقاح "ريتيرا" ما يزال في مرحلة الاختبار، وهو ليس جاهزا لكي يسلم إلى السلطات الصحية الإيطالية والأوروبية.

وقال مدير الصحة في مستشفى سبالانزاني (مؤسسة مكافحة الأمراض المعدية) في روما فرانشيسكو فايا، إنه إذا استمرت الاختبارات بنجاح مثل المرحلة الأولى، فإن العمل يتوقع أن ينتهي بحلول شهر حزيران/يونيو أو تموز/يوليو المقبل. أما مدير الوكالة الإيطالية للأدوية جورجيو بالو فقال إن اللقاح لن يكون جاهزا قبل شهر سبتمبر.

وتعد إيطاليا من بين إحدى البلدان الأكثر تضررا من جائحة كورونا، حيث سجلت وفاة أكثر من 86 ألف شخص، وسجلت إصابة 2,5 مليون شخص بالعدوى.

وعلى غرار الدول الأوروبية الأخرى، اضطرت إيطاليا إلى تأخير برنامجها للتلقيح بسبب التأخير في تسليم لقاحات فايزر ـ بيونتيك. وكرد فعل على ذلك هددت الحكومة الإيطاية بتتبع فايزر قضائيا.

وكانت إيطاليا بدأت برنامجها للتلقيح نهاية كانون الأول/ديسمبر، وقدمت إلى حد الآن 1,5 مليون جرعة، تلقى منهم 242 ألف شخص الجرعتين اللازمتين حتى يكون اللقاح ناجعا.