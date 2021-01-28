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اليابان

انتزعت الصدارة من فولكسفاغن..تويوتا الأولى عالميا في مبيعات السيارات منذ عام 2015

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
يقوم الزوار بفحص السيارات المعروضة في معرض تويوتا في طوكيو، 4 فبراير 2014
يقوم الزوار بفحص السيارات المعروضة في معرض تويوتا في طوكيو، 4 فبراير 2014   -   حقوق النشر  AP Photo
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انتزعت مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة المركز الأول في سوق السيارات العالمي من الألمانية فولكسفاغن العام الماضي في حجم المبيعات الذي بلغ حوالى 9,53 ملايين سيارة من جميع العلامات التجارية للمجموعة (-11,3%)، حسب أرقام نشرت الخميس.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2015 التي تعود فيها تويوتا إلى قمة هذا الترتيب. وباعت مجموعة فولكسفاغن 9,3 ملايين سيارة العام الماضي (-15,2%)، كما كشفت أرقام نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري.

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