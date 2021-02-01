الشرطة البلجيكية تؤكد وقوع هجوم بسكين في مترو بروكسل

أكد المدعي العام البلجيكي إصابة امرأتين إحداهما حامل خلال هجوم لشخص استخدم سكيناً في مترو العاصمة بروكسل اليوم الإثنين.

وقالت السلطات إن الحادث وقع قبل الساعة الثالثة من بعد الظهر في محطة مترو "غار دي لويست" في منطقة مولينبيك بالمدينة.

ووصف مكتب المدعي العام الحادث بأنه يتعلق "بالحياة الخاصة" ولا علاقة له بدوافع إرهابية.

وقال المكتب في بيان ليورونيوز: "عقب هذه الأحداث، أمر مكتب المدعي العام في بروكسل بإخلاء قطار المترو المعني من أجل إخلاء المحطة".

وأضاف أنه طلب مصادرة الفيديو المسجل بواسطة كاميرات المراقبة في المترو.

وتم القبض على مشتبه به وسيتم استجوابه من قبل الشرطة.

وقال المكتب "لن يتم الإعلان عن مزيد من الإعلانات بشأن التحقيق الجاري".