ترشيح صهر ترامب لجائزة نوبل لدوره في التطبيع بين إسرائيل ودول عربية

رُشح المستشارالسابق للبيت الأبيض، جاريد كوشنر ونائبه آفي بيركوفيتش، لنيل لجائزة نوبل للسلام تقديراً للدور الرئيس الذي قاما به في المفاوضات التي أفضت إلى إبرام اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين أربع دولٍ عربية وبين إسرائيل في النصف الثاني من العام الماضي.

وقام بترشيح كوشنر وبيركوفيتش لنيل الجائزة الأشهر في العالم، المحامي الأمريكي والاستاذ بكلية هارفارد للقانون، آلان ديرشوفيتز، وهو أحد مؤيدي الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وكان أمس الأحد هو اليوم الأخير لتقديم الترشيحات لجائزة نوبل للعام 2020، وعادة ما تكون الترشيحات سرية ولا يصار إلى الكشف عن أسماء المرشحين إلا بعد مرور خمسين عاماً، غير أن لجنة نوبل المسؤولة عن معظم الأعمال في عملية اختيار الفائزين بالجائزة، كانت ذكرت أن ثمة 318 مرشحاً للجائزة للعام 2020 والتي سيتم إعلان الفائزين فيها شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

كوشنر، الذي أعرب في بيان عن تشرّفه بالترشّح لجائزة نوبل، كان لعب دوراً رئيساً خلال المفاوضات التي سبقت التوقيع على اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين والمغرب والسودان والتي عُرفت بـ"اتفاقيات أبرهام" خلال شهري آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر الماضيين.

وكان سبق كوشنر إلى الترشح لجائزة نوبل، دونالد ترامب والد زوجته الذي رشّحه المشرّع اليميني النرويجي كريستيان تيبرينج-جيدي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، علماً أن الرئيس الأسبق باراك أوباما كان حصل على الجائزة في العام 2009 عقب تقلّده منصب الرئاسة في الولايات المتحدة.