كوفيد-19: إيطاليا تخفف إجراءاتها وظهور النسخة الجنوب إفريقية في بريطانيا

قالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس إن إسبانيا ستستلم 2.3 ملايين جرعة من لقاحي موديرنا الأميركي وفايزر-بيونتيك الأميركي الألماني في شهر شباط/فبراير الحالي.

وكانت مناطق إسبانية أجلت الأسبوع الفائت حملات التلقيح بسبب نقص في الموارد.

وفي هذه الأثناء، من المتوقع أن تستلم الحكومة الألمانية 40.2 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك في الفصل الثاني من العام، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة روتيرز.

إيطاليا تخفف الإجراءات

خففت إيطاليا الاثنين على عكس جاراتها الأوروبيات القيود المفروضة لمكافحة كوفيد في معظم مناطقها ما سمح بإعادة فتح المطاعم والمواقع السياحية ولا سيما الكولوسيوم وكنيسة سيستين.

وصارت الغالبية العظمى من المناطق الإيطالية الآن تصنف "صفراء"، أي أنها معرضة لخطر معتدل، باستثناء ألتو أديدجي في الشمال وأومبريا في الوسط وبوليا وسردينيا وصقلية في الجنوب، المصنفة "برتقالية" ما يعني أن مستوى الخطورة متوسط فيها.

لكن لم تعد أي منطقة مصنفة "حمراء"، وهو أعلى مستوى من المخاطر. هذا الانخفاض في مستوى المخاطر الذي تم تحديده على أساس معايير مثل معدل الإشغال في وحدات العناية المركزة أو معدل انتشار الفيروس، يسمح على وجه الخصوص بإعادة فتح الحانات والمطاعم التي لم يكن يسمح لها حتى الآن سوى ببيع الوجبات الجاهزة أو من طريق خدمة التوصيل.

فقد صار بوسعها الترحيب بعدد محدود من العملاء على طاولاتها حتى السادسة مساءً، ومع احترام قواعد التباعد الاجتماعي. في منتصف النهار، شوهد صف طويل أمام مقهى لاتاتسا دورو الشهير بالقرب من البانثيون في روما.

سجلت إيطاليا التي تضررت بشدة من الموجة الأولى من فيروس كورونا أكثر من 88 ألف وفاة منذ بداية الوباء، ودخل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

اكتشاف إصابات بالنسخة الجنوب إفريقية في بريطانيا

أعلن مسؤولون صحيون بريطانيون الاثنين أنهم سيكثّفون فحوص كوفيد في ثماني مناطق في أنحاء إنجلترا حيث اكتُشفت نحو عشر إصابات بنسخة كورونا المتحوّرة الجنوب الإفريقية خلال الأسبوع الفائت.

ولم يكن من الممكن تتبع أي تاريخ سفر دولي لدى الحالات التي تم اكتشافها من خلال التسلسل الجيني الذي أجري على عينات عشوائية من نتائج فحوص إيجابية لجهة الإصابة بكوفيد، ما يثير القلق من أن تكون العدوى داخلية.

وسيتم إجراء فحوص متحرّكة عبر أخذ عيّنات من السكان في منازلهم في المنطقة التي تعد حوالى 80 ألف نسمة وتشمل أجزاء من لندن وجنوب شرق البلاد إضافة إلى ويست مدلاندز وشرق وشمال غرب إنجلترا.

وبخلاف ما جرت عليه العادة، سيتم كذلك أخذ عيّنات للفحص من أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض إصابة. وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان "من الضروري أن نقوم بكل ما في وسعنا لوقف انتقال العدوى بهذه النسخة المتحورة وأحض جميع سكان هذه المناطق على الخضوع للفحص، سواء ظهرت عليكم أعراض أم لا".

وعزز اكتشاف الحالات الـ11 الجديدة في أوساط أشخاص لم يسافروا المخاوف من احتمال أن تكون هذه الاستراتيجية فشلت في حماية سكان المملكة المتحدة من نسخة كورونا هذه.

انفجار الوباء في البرتغال في كانون الثاني/يناير

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال أن عدد وفيات كورونا في شهر كانون الثاني/يناير بلغ 5.576 ما يمثل 44.7 بالمئة من عدد الوفيات الإجمالي في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس.

وفقدت البرتغال، الذي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة بقليل، والتي يتفشى فيها الفيروس بقوة مؤخراً، 12.482 شخصاً منذ بدء انتشار الفيروس فيها في آذار/مارس العام الماضي.

وقالت السلطات إن السلالة "البريطانية" من الفيروس مسؤولة عن الانفجار الوبائي في كانون الثاني/يناير.

إسرائيل تمدد الإغلاق أسبوعاً

مددت الحكومة الإسرائيلية الإثنين الإغلاق في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا الذي استمر في الانتشار بسرعة، حيث تمضي الدولة قدما في حملة التطعيم المكثفة.

والإغلاق الحالي الذي أعلن عنه منذ الـ27 من كانون الأول/ديسمبر هو الثالث منذ بدء الوباء العام الماضي.

وذكر بيان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة الصحة أن مجلس الوزراء مدد الإغلاق حتى صباح الجمعة، لكنه قرر عقد اجتماع جديد يوم الأربعاء المقبل لتقييم ما إذا كان التمديد الإضافي مطلوباً.

ألمانيا قد تستخدم لقاحات روسية وصينية

قال رئيسا ولايتين ألمانيتين إن برلين قد تنظر في مسألة استخدام لقاحات روسية وصينية الصنع.

وفي إشارة على كمية الضغط التي تتعرض لها الحكومة والقادة السياسيين بسبب "الشح" والتأخير في إمدادات اللقاحات، قال رئيس ولاية بافاريا ماركوس سويدر، إن ألمانيا يجب أن تنظر في مسألة المصادقة على لقاحي "سبوتنيك-في" الروسي وسينوفاك الصيني.

ووافقه اليوم، الإثنين، رئيس ولاية براندنبورغ ديتمار فويدكه، الذي قال إن ألمانيا يجب أن تنظر في مسألة البحث عن لقاحات في بلدان أخرى.

"كوفاكس" يؤمن نحو 35 مليون جرعة

قال مكتب تابع لمنظمة الصحة العالمية إن برنامج كوفاكس سيؤمن نحو 35.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا الذي أنتجته أسترازينيكا-أكسفورد، لثلاثين دولة في الكاريبي وأميركا اللاتينية.

ويقول فرع المنظمة الأممية في المنطقة إن أميركا اللاتينية بحاجة إلى 500 مليون جرعة للسيطرة على الوباء.

437 وفاة في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 17.648 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 3.868.087.

وأعلنت السلطات أيضاً عن 437 حالة وفاة خلال 24 ساعة، في تراجع طفيف عن الرقم الذي سجل في اليوم السابق (485). وبذلك يكون عدد الوفيات الرسمي في روسيا قد بلغ 73.619

75 مليون جرعة إضافية للاتحاد الأوروبي

أعلن تحالف فايزر/ بايونتيك الاثنين أنه سيسلم ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام في تسريع لوتيرة توفيره.

وأوضح شيرك بوتينغ المدير المالي للتحالف في تصريح ورد وكالة فرانس برس أن الشريكين ينويان "زيادة عمليات التسليم اعتبارا من 15 شباط/ فبراير" وتوفير "كمية الجرعات التي التزما بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولاً "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني" في إطار العقود الراهنة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد أعلنت مؤخراً، أن الاتحاد الأوروبي أبرم صفقة لمضاعفة إمداداته من لقاح فايزر/ بايونتيك ضد فيروس كورونا الجديد الى 600 مليون جرعة.