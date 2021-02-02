بايدن يريد تسهيل حصول تسعة ملايين مهاجر على الجنسية الأميركية

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته الثلاثاء، بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية.

وقال مسؤولون إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار مؤكدًا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترامب.

توزيع اللقاح للمهاجرين غير الشرعيين

وأكدت وزارة الأمن الداخلي في بيان يوم الاثنين بأنها لن تقوم بعمليات ترحيل أو اعتقالات روتينية في مراكز التطعيم ضد كوفيد-19 . وقالت في البيان: إن مواقع التطعيم ستُعتبر "مواقع حساسة" وستكون محظورة بشكل عام لإجراءات الترحيل.

كما أضافت الوزارة في بيانها إنها تشجع الجميع "بغض النظر عن حالة الهجرة القانونية الحالية" على تلقي لقاح ضد كوفيد-19.