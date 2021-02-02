كوفيد-19: بريطانيا تتأهب بعد إصابات بالسلالة "الجنوب إفريقية" والصين تسجل 24 إصابة فقط خلال 24 ساعة

24 إصابة في الصين

أظهرت بيانات رسمية صينية نشرت الثلاثاء تسجيل عدد محدود من الإصابات، ما يوحي بأن موجة الوباء الأقوى التي شهدتها البلاد منذ آذار/مارس 2020 على وشك الانحسار، بحسب مراقبين.

وسجلت السلطات 24 إصابة الثلاثاء، و30 إصابة الإثنين في تراجع عن الأحد حيث سجلت 42 إصابة.

وتقول السلطات الصحية الصينية إن 18 إصابة من الـ24 "مستوردة" من الخارج، أي أنها ظهرت على أشخاص عائدين من السفر، أو احتكوا بآخرين عائدين من الخارج.

وتتابع الحكومة فرض التدابير الصحية الحازمة كما أنها تدعو المواطنين إلى عدم السفر.

ويرتفع عدد الإصابات الإجمالي في الصين منذ بدء انتشار الفيروس إلى 89.594 فيما لم تتغير حصيلة الوفيات التي تبلغ 4.636 وفاة.

واشنطن توقع عقداً ضخماً لتأمين فحوصات سريعة

أعلنت الولايات المتّحدة الإثنين أنّها وقّعت عقداً بقيمة 232 مليون دولار مع شركة "إيلوم" الأسترالية لشراء فحوصات سريعة لكوفيد-19 يمكن إجراؤها في المنزل وبدون وصفة طبيّة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّها، وبالتنسيق مع وزارة الصحّة، "منحت 231.8 مليون دولار لشركة إيلوم لزيادة إنتاجها المخصّص للولايات المتّحدة من اختبار كوفيد-19 المنزلي".

تكثيف الفحوص في إنكلترا

أعلن مسؤولون صحيون بريطانيون الإثنين أنهم سيكثّفون فحوص كوفيد-19 في ثماني مناطق في أنحاء إنكلترا حيث اكتُشفت نحو عشر إصابات بنسخة كورونا المتحوّرة الجنوب إفريقية خلال الأسبوع الفائت.

ولم يكن من الممكن تتبّع أي تاريخ سفر دولي لدى الحالات التي تم اكتشافها من خلال التسلسل الجيني الذي أجري على عيّنات عشوائية من نتائج فحوص إيجابية لجهة الإصابة بكوفيد، ما يثير القلق من أن تكون العدوى داخلية. وسيتم إجراء فحوص متحرّكة عبر أخذ عيّنات من السكان في منازلهم في المنطقة التي تعدّ حوالى 80 ألف نسمة وتشمل أجزاء من لندن وجنوب شرق البلاد إضافة إلى ويست مدلاندز وشرق وشمال غرب انكلترا.

دبي تغلق مطاعمها ومقاهيها

أعلنت دبي الإثنين إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شباط/فبراير، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا الذي تسارع تفشيه في الإمارات في الآونة الأخيرة. وجاء في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات أن التدبير الذي يدخل الثلاثاء حيّز التنفيذ اتّخذ بعدما "تبين من خلال تقارير المتابعة اليومية زيادة ملحوظة في حجم المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية المعلنة والمُوصى بها من قبل الجهات المعنية".

كذلك قرّرت سلطات الإمارة "خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50%"، كما "إلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70% من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في نفس الوقت".