الإمارات تتجاوز عتبة 300 ألف إصابة بكوفيد-19

تجاوزت الإمارات السبت عتبة 300 ألف إصابة بكوفيد 19، بعد إعلان وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3647 إصابة جديدة. وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت "183,952 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية"، ما ادى إلى الكشف عن الإصابات الجديدة.

وبهذا أصبح عدد الإصابات المسجلة في الإمارات 300,661، بينما تم الإعلان عن 12 وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 838. وتشهد الإمارات في الأسابيع الأخيرة تزايداً مطرداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.