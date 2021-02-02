بسبب تميزها ضد المرأة....غوغل ستدفع تسوية مالية تبلغ 3.8 مليون دولار

صرحت وزارة العمل الأمريكية يوم الإثنين، إن شركة ألفابت (الشركة الأم لغوغل) ستدفع 3.8 مليون دولار، كتسوية لإقفال قضية رفعت بسبب اتهامات بارتكاب الشركة تمييزاً ضد المرأة، خصوصاً في مجاليْ التوظيف والأجور.

تشمل التسوية 2.6 مليون دولار كتعويض مخصص إلى 5500 موظفة ومرشحة سابقة لم يتم اختيارها.

سياسات تميزية ضد المرأة

كشف التقرير السنوي الذي تطالب به الحكومة الفدرالية الأمريكية بأن هناك تباين في دفع الأجور وتميز في سياسيات التوظيف أدت إلى انخفاض عدد النساء العاملات في مجال التكنولوجيا وخصوصا للنساء الآسيويات.

وأوضح المكتب الفدرالي أن غوغل قامت بتوظيف 2،783 امرأة في الفترة من 2014 إلى 2017 في مجموعة هندسة البرمجيات التابعة لها في ماونتن فيو، كاليفورنيا ومنطقة سياتل.

كما قدمت 4 موظفات سابقات من شركة ألفابت في شهر حزيران/يوليو دعوى قضائية اتهمت الشركة الأم بالتمييز في دفع رواتب النساء الأساسية وكذلك المكافآت والتعويضات بالمقارنة مع الرجال. وصرحت أكثر من 10 آلاف موظفة في غوغل في بيان قدم للمحكمة وقلن إن غوغل تدفع أكثر من 17 ألف دولار سنوياً أكثر للرجل في نفس المنصب والخبرة.

وقالت غوغل في بيان "نعتقد أنه يجب أن يحصل كل شخص على أجر بناء على العمل الذي يقوم به، وليس على أساس الجنس أو العرق، والاستثمار بكثافة لجعل عمليات التوظيف والتعويض لدينا عادلة وغير منحازة".