تكليف ماريو دراغي تشكيل حكومة في إيطاليا

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الأربعاء، ماريو دراغي تشكيل حكومة في مهمة قبلها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق شرط أن يحقق أغلبية برلمانية ودعا إلى "الوحدة" لمواجهة "لحظة صعبة".

وقال الأمين العام للرئاسة إن ماتاريلا "استقبل صباح اليوم ... ماريو دراغي الذي فوضه بتشكيل الحكومة".

وأضاف أن دراغي قبل هذه المهمة "بتحفظ"، وهي الصيغة المكرسة في إيطاليا لمرحلة البحث عن أغلبية برلمانية.

وكان ماتاريلا أعرب مساء الثلاثاء عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة "رفيعة المستوى" قادرة "على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية الصحية والاجتماعية والاقتصادية". وهذا التعريف ينطبق تماما على مؤهّلات دراغي الذي يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012.