من هو لقمان سليم المنتقد الشرس لحزب الله الذي عثر عليه مقتولا في جنوب لبنان؟محادثة
عثر على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفة المنتقدة لحزب الله مقتولا بالرصاص الخميس في جنوب البلاد، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.
وقال المصدر "عثر عليه مقتولا بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية" في جنوب لبنان.
وكانت عائلة الناشط والباحث السياسي أبلغت عن اختفائه مساء الأربعاء كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ احتفائه.
ولم تتمكن الجهات الأمنية بعد من تحديد ظروف الجريمة، إلا أن شقيقته رشا الأمير، التي كانت قد أعلنت عن اختفائه في منشور على فيسبوك، وقبل الإعلان عن مقتله ربطت اختفاءه بمواقفه السياسية. وقالت لفرانس برس "لديه موقف، لماذا ممكن أن يخطفوه؟".
من هو لقمان سليم؟
يدير سليم الذي عرف بمعارضته الشديدة لحزب الله، مركز "أمم" للأبحاث في الضاحية الجنوبية، معقل الحزب قرب بيروت، الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنه تحد لهذه القوى السياسة الأكثر نفوذاً في لبنان.
وتحدث سليم في السابق عن تعرضه لتهديدات، وحمّل في بيان نشره في نهاية 2019 "قوى الأمر الواقع ممثلة بشخص السيد حسن نصرالله وشخص الأستاذ نبيه بري، المسؤولية التامة" عن هذه التهديدات "وعما قد يجري" ضده وضد عائلته ومنزله. ويتهم أنصار حزب الله سليم بأنه مقرب من الولايات المتحدة ويعمل لصالحها في لبنان.
وأنتج سليم وثائق عدة في مركز "أمم"، خصوصاً لتسليط الضوء على ملف المفقودين في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).
تغريدة ابن زعيم حزب الله
وتم تداول تغريدة نشرها ابن حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني جواد نصر الله، تزامناً مع انتشار خبر مقتل سليم مفادها أن خسارة بعض الناس هو في الواقع ربح ولطف غير محسوب.
جواد نصر الله حذف التغريدة لاحقاً وقال إن لا علاقة لا بنبأ مقتل سليم.
صدمة واتهامات
وأثار نبأ مقتل سليم غضب وحزن الكثير من أصدقائه ومعارفه والعاملين في الأوساط الثقافية والسياسية، مع توجيه بعضهم أصابع الاتهام إلى حزب الله.
في حين رفض البعض اختزال مسيرة سليم بمعارضته لحزب الله فقط وإغفال مسيرته المهنية الطويلة في الحقل الثقافي.