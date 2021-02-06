مدينة أمريكية تعرض 6000 دولار لكل من يريد الانتقال إليها

تحاول مدينة ناتشيز في ولاية ميسيسيبي الأمريكية جذب المزيد من السكان بدفع مبلغ ستة آلاف دولار لكل شخص يرغب في الانتقال إليها.

وتستهدف المبادرة المسماة "انتقل جنوباً" العاملين عن بعد وتسعى لمساعدتهم على التكفل بمصاريف الانتقال خلال السنة الأولى من معيشتهم بها.

وقال رئيس بلدية ناتشيز دان غيبسون: "لقد كانت رغبتنا أن تكون ناتشيز أول مدينة في ولاية ميسيسيبي تطرح بالفعل برنامجا مثيرا وطموحا لجذب العمال عن بعد وحملهم على الاستثمار والانتقال إلى ناتشيز”.

ولكي يكون الشخص مؤهلاً للحصول على تلك المنحة، عليه أن يثبت محل إقامته الجديدة في ناتشيز أو المنطقة المحيطة بها في مقاطعة آدامز على أن يقوم بشراء منزل بكلفة 150 ألف دولار أو أكثر ويقيم به لمدة لا تقل عن عام.

وتقوم المنحة على دفع 2,500 دولار كمقدم للمنتقلين الحديثين مع استمرار تلقيهم راتباً شهريا قدره 300 دولار خلال العام الأول من انتقالهم إلى المدينة.

ويبلغ عدد سكان المدينة حاليا حوالي 15000 نسمة وهي وجهة لمحبي الطعام وتعد "عاصمة البسكويت في العالم" كما تشتهر بمنازلها التاريخية الرائعة، حيث يوجد أكثر من 1000 منزل مدرج في السجل الوطني الأمريكي للأماكن التاريخية.