ضبط تسعة أطنان من الحشيش في جنوب غرب المغرب

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي ضبط 9,2 أطنان من الحشيش كانت مخزنة في رزم ومطمورة تحت الرمال في منطقة كلميم في جنوب غرب البلاد.

وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط "تسعة أطنان و177 كيلوغرام من مخدر الكيف في عملية نوعية لمكافحة جرائم التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية". وأوضح البيان أن الكمية كانت "ملفوفة في 337 رزمة".

وتابع البيان أن "إجهاض هذه العملية النوعية لتهريب المخدرات يأتي في إطار مواصلة البحث المنجز على خلفية حجز مصالح الأمن الوطني في السابع عشر من الشهر المنصرم لكمية من مخدر الكيف يناهز وزنها 342 كيلوغراما".

وتم فتح تحقيق "للكشف عن جميع المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، ورصد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي"، وفق بيان المديرية العامة.

ويعد المغرب أحد أكبر منتجي الحشيشة في العالم، وهي تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية، ويتولّى المهرّبون نقلها بشكل أساسي إلى أوروبا الواقعة على مرمى حجر شمال سواحل المملكة المتوسطية.

وأظهرت دراسة نشرها مؤخرا مركز الأبحاث المستقل "المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود" أن المغرب "يكاد يحتكر" تزويد أوروبا بالحشيشة بمعدل إنتاج سنوي يقارب 700 طن بما قيمته 23 مليار دولار. وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 179 طنا، بحسب آخر حصيلة رسمية.