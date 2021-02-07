شاهد: إسرائيل تخرج تدريجا من الإغلاق الشامل الثالث لمواجهة كورونا مع إبقاء حظر السفر

بدأت إسرائيل الأحد تخرج تدريجا من الإغلاق الشامل الثالث الذي كانت فرضته أواخر كانون الأول/ديسمبر لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لتعيد فتح المصالح التجارية غير الأساسية أبوابها، مع استمرار حملة التطعيم الطموحة التي بدأتها الدولة العبرية.

وليلة الخميس إلى الجمعة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستخفف اعتباراً من الأحد الإغلاق الذي فرض أواخر كانون الأول/ديسمبر لاحتواء موجة جديدة من إصابات كوفيد-19، بعد إغلاقين آخرين فرضا في الربيع وأواخر الصيف.

وتمكنت محلات تصفيف الشعر صباح الأحد من فتح أبوابها واستقبال الزبائن. وبدا مصفف الشعر إيلي أرواس سعيدا إذ قال "أخبرت زبائني بأننا عدنا إلى العمل (...) سيصلون قريبا ونأمل أن تكون هذه هي نهاية القصة".

ووصلت ساريت رؤوفين إلى وسط مدينة القدس لشراء الأحذية لحضور حفل زفاف ابنها الإثنين. وقالت رؤوفين "إعادة الفتح أمر جيد حقا، أظن أننا نستطيع فعلا رؤية نهاية الأزمة".

واورد البائع الثلاثيني ياكوف مامان "العام الماضي تعلمنا أشياء ما كنا لنتعلمها. أصبحنا أقوى (...) ما يحصل أمر جيد، نرى أخيراً عودة إلى الروتين".

عملية تلقيح

بدأت إسرائيل في 19 كانون الأول/ديسمبر حملة تطعيم طموحة ضد فيروس كورونا، وتمكنت من تلقيح أكثر من 3,4 ملايين شخص (نحو 40 في المئة من السكان) بالجرعة الأولى من لقاح شركة فايزر الأمريكية، بينما حصل مليونا شخص على الجرعتين المطلوبتين.

وتزامنت حملة التطعيم وإجراءات الإغلاق مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، إذ سجل في كانون الثاني/يناير أكثر من ألف حالة وفاة، ويعتبر هذا العدد هو الأعلى. وأحصت الدولة العبرية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، أكثر من 686 ألف إصابة و5074 وفاة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، تسجل إسرائيل راهنا ما متوسطه 6500 إصابة، مقارنة بنحو ثمانية آلاف منتصف كانون الثاني/يناير. وتتوقع السلطات انخفاضا في عدد الإصابات وخصوصا حالات الاستشفاء في الأسابيع المقبلة لحين بدء ظهور تأثيرات اللقاح.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تغريدة "اللقاحات فعالة، تسمح لنا بإنقاذ العديد من الأرواح. نخرج بحذر من كورونا. اذهبوا لتلقي اللقاح!"، بعدما كان دعا في الأيام الأخيرة من تفوق أعمارهم 50 عاماً الى أن يتلقوا اللقاح في حال لم يفعلوا بعد.

الرحلات الجوية تبقى متوقفة

اعتباراً من الأحد، يستطيع السكان التحرك بحرية من دون قيود على المسافات. كما أعلنت المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية إعادة فتح أبوابها على أن تقتصر مجموعات الزوار على أفراد عائلة واحدة فقط. ووفق القرارات الجديدة، يسمح للمطاعم ببيع الطلبات الخارجية فقط، أما الفنادق فما زالت مغلقة.

وكانت الحكومة قد أعلنت الجمعة عدم استئناف الرحلات الجوية المتوقفة منذ 24 كانون الثاني/يناير، حتى 20 من الشهر الحالي ، بالتزامن مع إغلاق الحدود البرية أيضا.

من جهتها، قالت وزيرة النقل والمواصلات ميري ريغيف لإذاعة الجيش الأحد، إن الحكومة ستسمح للإسرائيليين العالقين خارج البلاد بالعودة في رحلات خاصة قبل 20 شباط/فبراير.

ويجتمع مجلس الوزراء الأحد لبحث استمرار إجراءات رفع الإغلاق، وخصوصا أن التعليم الحضوري لا يزال معلقا منذ أكثر من شهر.