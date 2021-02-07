شاهد: إجلاء السكان من بلدة غارقة في جنوب غرب فرنسا

بلغ نهر شارينت في جنوب غرب فرنسا مستويات تاريخية عالية ولا يزال منسوب مياهه يشهد ارتفاعا بفعل الأمطار الغزيرة التي تشهدها العديد من المناطق في البلاد. وخشية على حياة السكان، قامت فرق الإنقاذ بإجلاء 5 آلآف ساكنا من بيوتهم بمدينة سانت بعد أن غمرت المياه الطوابق الأرضية للبنايات والمحلات. وتخشى السلطات المحلية استمرار منسوب مياه نهر شارينت في الارتفاع ما قد يؤدي إلى اغراق المدن المجاورة.
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