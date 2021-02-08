أسر نمر بنغالي قتل حارسا قبل الهروب من حديقة حيوانات في إندونيسيا

أسر نمر هارب قتل حارسا في حديقة حيوانات في جزيرة بورنيو الإندونيسية حيا، بعد يوم من فراره من حظيرته، وفق ما أعلنت الشرطة.

وعثر على النمر البنغالي الأبيض وهو يتجول في غابة محيطة بحديقة حيوانات سينكا في بلدة سينغكاوانغ في غرب كاليمانتان السبت بعد هروبه منها عبر حفرة. وقتل نمر آخر كان قد فر أيضا من الحديقة بالرصاص في وقت سابق.

وقال قائد الشرطة المحلية براسيتيو أدهي ويبوو للصحافيين السبت "وجدنا النمر الثاني وأسرناه عن طريق تخديره بمهدئ".

وهرب النمران البنغاليان البالغان من العمر 18 شهرا وكان يعتقد أنهما من نمور سومطرة، من حديقة الحيوانات بعد أيام من هطول أمطار غزيرة أحدثت حفرة قرب حظيرتهما. وعثر على حارس في حديقة الحيوانات يبلغ من العمر 47 عاما ميتا والعديد من الحيوانات نافقة قرب قفص النمرين.

وأطلق فرار النمرين عملية بحث كبيرة شارك فيها عناصر من الشرطة والجيش ومسؤولي الحفاظ على البيئة، فيما طلب من السكان المحليين البقاء في منازلهم وتجنب مناطق الجذب السياحي قرب حديقة الحيوانات بينما تمسك السلطات بالحيوانين.

وقُتل نمر بنغالي برتقالي اللون بالرصاص بعد محاولة فاشلة لتخديره بمسدس مهدئ.