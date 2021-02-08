واشنطن تعلن أن سلطات ميانمار رفضت طلبها التواصل مع أونغ سان سو تشي وتندد بمنع التظاهرات

نددت الولايات المتحدة الإثنين بمنع التظاهرات في ميانمار التي شهدت إعلان الأحكام العرفية في مدن عدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس "نقف إلى جانب شعب ميانمار وندعم حقه في التجمع في شكل سلمي، وخصوصا في التظاهر في شكل سلمي للمطالبة بحكومة منتخبة ديموقراطيا".

كما أعلن برايس أن الولايات المتحدة حاولت التواصل مع أونغ سان سو تشي، أكبر مسؤولة مدنية في بورما، بعد الانقلاب الذي أطاح بها، لكن كل طلباتها رفضت، وقال برايس "حاولنا الاتصال بأونغ سان سو تشي. قمنا بذلك بشكل غير رسمي ورسمي"، لكن "هذه الطلبات رفضت".