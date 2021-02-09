عملة بتكوين تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار

سجّل البتكيون أعلى مستوى له على الإطلاق، الثلاثاء وتجاوزت قيمته 45 ألف دولار، مدفوعا بإعلان شركة "تيسلا" استثمارا ضخما بقيمة 1,5 مليار دولار في هذه العملة المشفرة وتخطط الشركة أيضا لبدء القبول بها كوسيلة للدفع.

تم تداول عملة البتكوين في مقابل 45 ألفا و445 دولارا عند الساعة الواحدة ظهرا، وسجلت مرة أخرى، مستوى قياسيا جديدا بلغ 48 ألفا و215 دولارا عند الساعة السابعة مساء ووفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وقال مايكل هيوسون المحلل في مجموعة "سي إم سي ماركتس": "لقد جلب إلون ماسك للبتكوين أقوى دعم في تاريخ العملة المشفرة". وكان رئيس "تيسلا"، أغنى رجل في العالم، روّج كثيرا لمزايا البتكوين والعملات المشفرة على حسابه على "تويتر"، لكن هذه المرة الأولى التي تستثمر فيها مجموعة بحجم "تيسلا" جزءا من أموالها في بتكوين.

استثمار الشركات الخاصة الكبرى بعملة بتكوين

وعادة ما تتردد الشركات الخاصة بإبدال أموالها النقدية بأصول غير مستقرة مثل البتكوين. وقامت شركة أمريكية أخرى، ناشرة للبرمجيات "مايكروستراتيجي" بشراء عملات بتكوين بقيمة تزيد عن مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

ومع الإعلان في كانون الأول/ديسمبر عن شراء عملات بتكوين إضافية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة إنه يعتبر "إدارة أموالنا بمثابة تفسير لأدائنا". ورحّب مستخدمو العملات المشفرة بوصول شركة أكبر إلى هذه السوق.

وقال باتريك هوسر الوسيط في شركة كريبتوبروكر" للعملات المشفرة إن استثمار تيسلا "لا يؤدي إلى إعادة ترتيب الأوراق بالكامل، لكنه يعزز فكرة أن بتكوين لها مكانها في خزائن الشركات". وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت يلين في خطاب تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ من أن العملات الافتراضية "تستخدم بشكل رئيسي" لتمويل نشاطات غير مشروعة" وتمثّل مصدر "قلق".