هل يجب أن تخاف من الاستثمار في بتكوين؟

يشير استطلاع جديد أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام إلى أن نحو 14 بالمئة من الفرنسيين يرغبون في الاستثمار في العملات الرقمية. ومن يعرف الفرنسيين جيداً، يعرف أنهم يفضلون إلى حدّ بعيد ادّخار المال. هل هذا يعني أن العقليات بدأت تتغير؟ وكيف هو حال العملات المشفرة الآن في الأسواق وهل يجب الاستثمار فيها؟

بتكوين

بدأت بعض المواقع الإلكترونية، التي تقدم خدمات متنوعة، تقبل بأن يدفع الشاري سعر الخدمة بالعملة الرقمية، أشهرها بتكوين ، وحذت بعض المتاجر الحقيقية (لا تلك التي على الإنترنت) حذوها سريعاً. ولكن على الرغم من الانفتاح على العملات الرقمية مثل بتكوين، وعلى الرغم من سعي الشباب إلى امتلالكها، يبقى قبول العملة المشفرة في الحوالات الضخمة صعباً حتى الآن. لماذا؟ السبب الرئيسي يعود إلى عدم استقرار قيمتها التي ترتفع تارة وتنخفض طوراً آخر بشكل كبير. أضف إلى ذلك أن موقف المؤسسات المالية الدولية منها لا يزال متأرجحاً.

، وحذت بعض المتاجر الحقيقية (لا تلك التي على الإنترنت) حذوها سريعاً. ولكن على الرغم من الانفتاح على العملات الرقمية مثل بتكوين، وعلى الرغم من سعي الشباب إلى امتلالكها، يبقى قبول العملة المشفرة في الحوالات الضخمة صعباً حتى الآن. لماذا؟ السبب الرئيسي يعود إلى عدم استقرار قيمتها التي ترتفع تارة وتنخفض طوراً آخر بشكل كبير. أضف إلى ذلك أن موقف منها لا يزال متأرجحاً. فيما تبدو قيمة بتكوين متذبذبة جداً، يقول الخبراء إن عملة فيسبوك المقبلة (أطلق عليها اسم ليبرا بداية والآن صار اسمها دييم) قد تكون أثبت، وقد تفرض نفسها كعملة تستخدم في التجارة والبيع، نظراً للمؤسسة التي تقف وراءها، ورأس مالها، وأسباب أخرى كثيرة.

غير اسم عملة فيسبوك من ليبرا إلى دييم FABRICE COFFRINI/AFP or licensors

إيجابياتها وسلبياتها

يقول مستثمرون إن عملة بتكوين بصدد التحوّل إلى ذهب رقمي بعد ارتفاع قيمتها مؤخراً إلى نحو 50 ألف دولار أميركي ، إثر استثمار شركة تيسلا التي يملكها إيلون ماسك ، فيها.

بعد ارتفاع قيمتها مؤخراً إلى ، إثر استثمار شركة تيسلا التي يملكها ، فيها. مع أن بتكوين ينطبق عليها منطق المعادن الثمينة تجارياً، فهي لا تعطي أي عائدات مالية وتخضع قيمتها لسوق العرض والطلب، فهي تتمتع ببعض المميزات التي تجعل منها جذابة: بتكوين خارج النظام الضرائبي (أي أن مالكها لا يدفع عليها الضرائب) كما أنها تشكل حماية جيدة ضدّ التضخم المالي، حيث أنه لن يكون هناك منها أكثر من 21 مليون عملة، بعكس اليورو و الدولار وغيرها من العملات التي لا حدود لأعدادها.

و وغيرها من العملات التي لا حدود لأعدادها. سوق بتكوين أضيق من سوق الذهب ولذا فالتقلبات في قيمتها كبيرة جداً مقارنة بالتأرجح الذي يطال أسعار الذهب. إضافة إلى ذلك، يمكن لأي عملة افتراضية أخرى أن تحل مكان بتكوين التي لا تستند إلى أي شيء ملموس.

كيف تستثمر فيها؟