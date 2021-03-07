هل يجب أن تخاف من الاستثمار في بتكوين؟محادثة
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يشير استطلاع جديد أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام إلى أن نحو 14 بالمئة من الفرنسيين يرغبون في الاستثمار في العملات الرقمية. ومن يعرف الفرنسيين جيداً، يعرف أنهم يفضلون إلى حدّ بعيد ادّخار المال. هل هذا يعني أن العقليات بدأت تتغير؟ وكيف هو حال العملات المشفرة الآن في الأسواق وهل يجب الاستثمار فيها؟
بتكوين
- بدأت بعض المواقع الإلكترونية، التي تقدم خدمات متنوعة، تقبل بأن يدفع الشاري سعر الخدمة بالعملة الرقمية، أشهرها بتكوين، وحذت بعض المتاجر الحقيقية (لا تلك التي على الإنترنت) حذوها سريعاً. ولكن على الرغم من الانفتاح على العملات الرقمية مثل بتكوين، وعلى الرغم من سعي الشباب إلى امتلالكها، يبقى قبول العملة المشفرة في الحوالات الضخمة صعباً حتى الآن. لماذا؟ السبب الرئيسي يعود إلى عدم استقرار قيمتها التي ترتفع تارة وتنخفض طوراً آخر بشكل كبير. أضف إلى ذلك أن موقف المؤسسات المالية الدولية منها لا يزال متأرجحاً.
- فيما تبدو قيمة بتكوين متذبذبة جداً، يقول الخبراء إن عملة فيسبوك المقبلة (أطلق عليها اسم ليبرا بداية والآن صار اسمها دييم) قد تكون أثبت، وقد تفرض نفسها كعملة تستخدم في التجارة والبيع، نظراً للمؤسسة التي تقف وراءها، ورأس مالها، وأسباب أخرى كثيرة.
إيجابياتها وسلبياتها
- يقول مستثمرون إن عملة بتكوين بصدد التحوّل إلى ذهب رقمي بعد ارتفاع قيمتها مؤخراً إلى نحو 50 ألف دولار أميركي، إثر استثمار شركة تيسلا التي يملكها إيلون ماسك، فيها.
- مع أن بتكوين ينطبق عليها منطق المعادن الثمينة تجارياً، فهي لا تعطي أي عائدات مالية وتخضع قيمتها لسوق العرض والطلب، فهي تتمتع ببعض المميزات التي تجعل منها جذابة: بتكوين خارج النظام الضرائبي (أي أن مالكها لا يدفع عليها الضرائب) كما أنها تشكل حماية جيدة ضدّ التضخم المالي، حيث أنه لن يكون هناك منها أكثر من 21 مليون عملة، بعكس اليورو والدولار وغيرها من العملات التي لا حدود لأعدادها.
- سوق بتكوين أضيق من سوق الذهب ولذا فالتقلبات في قيمتها كبيرة جداً مقارنة بالتأرجح الذي يطال أسعار الذهب. إضافة إلى ذلك، يمكن لأي عملة افتراضية أخرى أن تحل مكان بتكوين التي لا تستند إلى أي شيء ملموس.
كيف تستثمر فيها؟
- يقول الخبراء إن انهيار قيمة بتكوين وارد. وممكن أن تشهد العملة عدة انهيارات لا انهياراً واحداً. ولذا، إذا أردتَ فعلاً الاستثمار في هذا المجال، فيجب شراء القيمة التي أنت مستعد لخسارتها. الحذر واجب. استثمر كأنك تلعب في الكازينو.
- ولكن يجب أن تعرف أنه رغم التذبذبات التي تشهدها بتكوين، العملات الافتراضية سترافقنا خلال مدة طويلة لأنها بالأساس تعتمد على تقنية "بلوك تشين" الموثوقة جداً لناحية تخزين وتحويل المعلومة، والتي ينتظرها مستقبل واعد جداً. وبما أن العالم الرقمي يزداد تطوراً وتوسعاً في كل يوم، فسيكون هناك حتماً مكان للعملات الرقمية والافتراضية البديلة. هذا الأمر مؤكد لأن عدة مصارف عالمية، منها مصارف مركزية، تعمل على تطوير عملاتها المشفرة الخاصة.