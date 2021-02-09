فرنسا تتجاوز عتبة 80 ألف وفاة جراء كوفيد-19

تجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة ثمانين ألف حالة وفاة بكوفيد-19، مع إحصاء أكثر من 700 وفاة جديدة في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بحسب ما أظهرته أرقام رسمية نشرت على موقع الحكومة.

وقالت الإدارة العامة للصحة التي تنشر بدورها كل مساء معطيات تتصل بتطور الوباء، إن 439 مريضا بكوفيد-19 توفوا في المستشفى بين الإثنين والثلاثاء. وأحصي ما لا يقل عن 3,3 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، بينها نحو 18 ألفا في الساعات ال24 الأخيرة.

ويبقى عدد المصابين في المستشفيات مرتفعا، وبلغ مجموعهم 27 الفا و634 شخصا، بينهم 1931 في الساعات ال24 الاخيرة مقابل 1893 أمس الاثنين، بحسب أرقام الإدارة العامة للصحة. وأدخل ما لا يقل عن 334 شخصا إضافيا إلى أقسام الإنعاش مقابل 356 الاثنين.

وتظهر الأرقام الرسمية أيضا أن أكثر من مليونين و353 ألف شخص تلقوا اللقاح في فرنسا، منذ بدء حملة التلقيح نهاية كانون الأول/ديسمبر. وقد تلقى 1,9 مليون شخص الجرعة الاولى (3,1 في المئة من تعداد السكان)، فيما تلقى 366 ألفا و733 شخصا الجرعتين الأولى والثانية.