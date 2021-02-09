وزير الدفاع التركي: تركيا قد لا تستخدم الصواريخ الروسية اس-400

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة نشرت الثلاثاء، أن تركيا مستعدة لعدم استخدام نظام الصواريخ اس-400 الذي تم شراؤه من روسيا كجزء من صفقة محتملة مع الولايات المتحدة لتخفيف التوتر بشأن هذه القضية.

وأكد خلوصي أكار في مقابلة مع صحيفة "حرييت": "نحن منفتحون على التفاوض بشأن نموذج مشابه لذلك المعمول به بالنسبة لصواريخ اس-300 الموجودة في جزيرة كريت في اليونان".

عدلت قبرص عام 1999 عن نشر صواريخ أس-300 كانت طلبتها من روسيا ووضعتها في جزيرة كريت بالاتفاق مع أثينا، في مواجهة الاحتجاجات الشديدة من تركيا. وأصبحت اليونان لاحقا مالكة هذه الصواريخ التي لم تستخدم منذ ذلك الحين إلا خلال تدريبات عام 2013.

وردا على سؤال يذكر بالوضع "غير العملاني" للصواريخ الموجودة في كريت، قال الوزير التركي بشأن صواريخ إس-400 أن تركيا ليست مضطرة إلى "استخدامها طوال الوقت". وأضاف أكار: "هذه الأنظمة تستخدم بحالة التهديد. سنقرر حول ذلك".

توتر العلاقات التركية الأمريكية

وأدى شراء أنقرة لهذه الصواريخ الروسية إلى توتر العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة. ويقول الأمريكيون إنها لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لدى حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا وكذلك الولايات المتحدة.

وحظرت واشنطن في كانون الأول/ديسمبر منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء تجهيزات عسكرية لمعاقبة أنقرة على شراء صواريخ إس-400. وقبل هذه العقوبات، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة الحربية الأمريكية الأحدث من نوع إف-35 معتبرة أن صواريخ إس-400 يمكن أن تكشف أسرارها التكنولوجية.

وقال جون كيربي، الناطق باسم البنتاغون الجمعة إن موقف واشنطن من هذا الموضوع "لم يتغير" ودعا تركيا إلى "التخلي عن أنظمة إس-400". ويرى بعض المراقبين أن تجميد تركيا وضع هذه الصواريخ الروسية يمكن أن يلبي المطالب الأمريكية.