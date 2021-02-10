واشنطن تحضّ الحوثيين في اليمن على وقف هجماتهم "فوراً"

حضّت الولايات المتحدة الأربعاء المتمردين الحوثيين في اليمن على وقف هجماتهم "فوراً"، بعد هجوم استهدف مطار أبها السعودي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمام الصحافة "ندين اعتداء الحوثيين اليوم" مضيفاً "ليس هناك حلّ عسكري للحرب في اليمن. نحضّ مجدداً الحوثيين على وقف هذه الأعمال العدائية فوراً".

وحاليا يجري المبعوث الأمريكي الجديد لليمن تيموثي ليندركينغ زيارة للسعودية، في خطوة أعقبت إعلان الرئيس جو بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض في حرب اليمن.

كما ألغت إدارة بايدن قرار إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الذي كانت إدارة سلفه دونالد ترامب قد اتخذته.

وأكد برايس أنّ وزارة الخارجية الأمريكية لا تنوي التراجع عن قرارها رغم الهجمات الجديدة، ذلك لأن القرار "لا علاقة له إطلاقاً بسلوك" الحوثيين.

وقال "ما زلنا ملتزمين تعزيز دعمنا لشريكتنا السعودية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات التي تستهدف أراضيها".