إصابة مهاجم باريس سان جرمان نيمار تبعده عن مواجهة برشلونة

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي أن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من إصابة في "العضلة المقربة الطويلة" ستبعده "نحو 4 اسابيع عن الملاعب" وبالتالي عن مواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي فريق العاصمة الفرنسية مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 الحالي في لكن النجم البرازيلي قد يشارك في مباراة الإياب على ملعب "بارك دي برنس" في 10 آذار/مارس المقبل.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة فريقه ضد كاين في مسابقة كأس فرنسا الأربعاء في ثاني ضربة للفريق الباريسي الذي خسر جهود جناحه الأرجنتيني أنخل دي ماري الذي تعرض لإصابة عضلية في مباراة الكلاسيكو ضد مرسيليا الأحد وسيغيب أيضا عن المباراة ضد برشلونة.

وسبق لنيمار المنتقل إلى سان جرمان مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو من برشلونة بالذات في آب/أغسطس 2017، أن غاب عن مواجهة الإياب ضد ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي عام 2018، وعن مواجهتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في العام التالي في الدور ذاته، وفي كلاهما خرج فريقه من المنافسة.

وخاض نيمار 103 مباريات من أصل 191 في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى سان جرمان أي ما نسبته 53,9 في المئة فقط.