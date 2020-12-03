نيمار يكشف عن رغبته الجامحة في اللعب مجددا مع ميسي

أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحا لافتا، إثر فوز فريقه باريس سان جرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، أكد فيه رغبته الجامحة في اللعب مجددا مع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء كلام نيمار في تصريحات لشبكة "اي اس بي أن" الأميركية قال خلاله "ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالوجود معه على أرضية الملعب، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل"، وتابع مازحا "انا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب".

ولعب نيمار إلى جانب ميسي على مدى أربع سنوات، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جرمان عام 2017، مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وحاول الفريق الكاتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019، لكنه لم ينجح في إقناع الإدارة الباريسية. أما الآن، فان برشلونة يعاني من ضائقة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقام النادي بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض أجورهم بما يوفر على خزائن النادي مبلغا مقداره 122 مليون يورو، وبالتالي من المستبعد قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي.

لكن في المقابل، يستطيع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في حزيران/يونيو المقبل ترك فريقه، بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم الماضي، لكن رئيس النادي آنذاك جوزيب ماريا بارتوميو (والذي استقال لاحقا)، رفض التخلي عنه، ولن تعرف هوية خلفه الا بعد الانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.