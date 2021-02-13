شاهد: إعصار مدمر يضرب منتجع يطل على ساحل تركيا الغربي

أصيب ما لا يقل عن 16 شخصا جراء إعصار مدمر عصف بمنتجع تشيشمي المطل على بحر إيجه بغرب تركيا الخميس. وقال مسؤولون إن الإعصار تسبب في اقتلاع الأشجار وتدمير عدد من القوارب والسيارات والمباني. ويقع منتجع تشيشمي على بعد 90 كيلومتراً من مدينة إزمير التركية.