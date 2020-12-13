إيران: إخماد حريق نجم عن تسرّب نفطي جنوب غرب البلاد

أعلنت إيران الأحد السيطرة على حريق نجم عن تسرّب من أنبوب للنفط في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

ونقلت الوكالة عن خوسرو كياني، رئيس إدارة الطوارئ في محافظة تشهار محال وبختاري، قوله "تمت السيطرة على الحريق وتم احتواء التسرّب النفطي".

وأعلن أن الحريق لم يؤد إلى سقوط وفيات.

وقالت الوكالة إن التصدّع تم رصده قرابة الظهر في خط أنابيب مارون الذي أغلق لمنع التسرّب.

ويغذي خط الأنابيب المذكور مصفاة أصفهان وهو يضخ 375 ألف برميل يومياً، وفق إرنا.

وصرّح قاسم عرب يار محمدي المسؤول في وزارة النفط لوكالة أنباء "شانا" التابعة للوزارة أن عملية إصلاح خط الأنابيب جارية وكذلك إزالة مخلفات التسرب.

ولم تتضح على الفور أسباب التصدّع، لكن وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أشارت إلى حالات تسرّب سابقة من خطوط أنابيب النفط نجمت غالبيتها عن تآكلها أو عن انهيارات أرضية.