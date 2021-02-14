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شاهد: ورود وبالونات حمراء في شوارع العاصمة الأفغانية احتفالاً بالحب

تعج شوارع العاصمة الأفغانية بالمحلات والباعة الجوالين المكتسين بالأحمر احتفالاً بعيد الحب.

وتزينت محلات الهدايا بالورود والدمى الحمراء، في الوقت الذي يملأ شوارع المدينة بائعو البالونات الحمراء والوردية وتصدح الموسيقى في أزقتها، في مشهد يريد له سكان كابول أن يكون مختلفاً عن مشهد العنف والاغتيالات ومخلفات الحرب.

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