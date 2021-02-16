شاهد: عاصفة ثلجية تحوّل ساحل بولندا على البلطيق لمنطقة قطبية شمالية

لم يدر بخلد سكّان مدينة ميدزيزدروجي البولندية المطلّة على سواحل بحر البلطيق، أن العاصمة الثلجية شديدة البرود التي ضربت مناطق في مختلف أرجاء أوروبا، ستجعل الشاطئ الرملي لمدينتهم منطقة تحاكي إلى حد بعيد الكثبان الجليدية التي يتشكّل منها القطب المتجمد الشمالي.
الساحل المتجمّد البولندي على بحر البلطيق أذهل سكّان ميدزيزدروجي ، كما أنّه وثّق لموجة ثلجية لم تشهد البلاد، منذ سنوات طويلة، مثيلاً لها في شدة برودتها.
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