المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب روسيا بالإفراج الفوري عن نافالني

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء من روسيا الافراج "فورا" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني لانها تخشى على حياته الأمر الذي رفضته موسكو رفضا قاطعا.

وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة أخذت في الاعتبار طبيعة ومدى الخطر على حياة مقدم الطلب (...) في ضوء الظروف العامة للاحتجاز الحالي لمقدم الطلب"، في قرار يتعين على روسيا من وجهة نظر المحكمة "احترامه" كونها موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

كذلك، نشرت مدوّنة نافالني الالكترونية القرار.

ورفض وزير العدل الروسي رفضا قاطعا قرار المحكمة ومقرها في ستراسبورغ. وقال قسنطين تشويتشينكو الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية إن "لا مسوغ قانونيا في القانون الروسي يسمح بالإفراج عن هذا الشخص" منددا "بتدخل وقح" في الشؤون الروسية ومعتبرا انه قرار "سياسي".

وجاء هذا "التدبير الوقائي" بعد طلب تقدّم به المعارض الروسي في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، مطالبا الإفراج عنه. وقال إنّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية لضمان احتجازه "لا يمكن أن توفر ضمانات كافية لحياته وصحته".