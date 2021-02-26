رئيس إدارة السجون الروسية يؤكد نقل نافالني إلى معسكر للعمل القسري

أفاد رئيس إدارة السجون الروسية وسائل إعلام الجمعة أنه تم نقل المعارض أليكسي نافالني إلى معسكر للعمل القسري حيث سيقضي حكما لمدة عامين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن ألكسندر كلاشينكوف قوله "تم نقله إلى حيث ينبغي أن يكون بناء على قرار المحكمة".

ووافق وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي بداية هذا الأسبوع على فرض عقوبات بحق أربعة مسؤولين روس على خلفية قضية معارض الكرملين الأبرز، نافالني، المسجون.

ولم يعط الدبلوماسيون الأوروبيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر، وهو ما قوبل باتهامات مباشرة أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما سماه "محاولات الغرب بزعزعة استقرار البلاد" و"عرقلة تنميتها".