مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران السبت المقبل

أعلن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب عبادي أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سيتوجه إلى طهران في 20 شباط فبراير المقبل، لمناقشة و "تطوير سبل التعاون" مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في ضوء تطورات الوضع فيما يتعلق بأنشطة التفتيش في المنشآت النووية.

وفي باريس أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيناقشون الخميس مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

ويستقبل جان إيف لودريان في باريس نظيريه هايكو ماس ودومينيك راب الذين سينضم إليهم وزير الخارجية الأميركي عبر الفيديو في لقاء "يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط"، بحسب تفاصيل البيان الصحافي للمتحدث.