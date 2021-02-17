نتنياهو يجري أول محادثة مع بايدن منذ تولي الأخير الرئاسة الأمريكية

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تباحث الأربعاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن في ملفات مختلفة، في أول مكالمة بين الرجلين منذ تولّي الرئيس الديمقراطي منصبه قبل حوالى شهر.

وقالت رئاسة الوزراء إنّ "المحادثة كانت دافئة وودّية للغاية واستمرّت قرابة الساعة"، في حين قال نتانياهو في حسابه الرسمي على تويتر إنّه بحث مع بايدن ملفات السلام في الشرق الأوسط و"التهديد الإيراني" وإدارة جائحة كوفيد-19.

والولايات المتحدة أكبر حليف تاريخي للدولة العبرية. وكان نتنياهو قد وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "أفضل صديق" على الإطلاق حظيت به إسرائيل في سدة الرئاسة الأمريكية.

لكنّ تأخّر التواصل بين بايدن الذي تولّى الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير ونتانياهو لنحو شهر أثار جدلاً في الصحف الإسرائيلية.

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة إلى الأمم المتحدة في عهد ترامب نيكي هايلي قد اتّهمت إدارة بايدن بـ"التعالي" إزاء "صديق مثل إسرائيل".

ولدى سؤالها مجدّداً عن أسباب عدم إجراء بايدن إلى حدّ الآن اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي على الرّغم من مرور نحو شهر على تولّيه سدّة الرئاسة الأمريكية، أكّدت ساكي أنّ التواصل سيحصل "قريباً".

وقالت ساكي إنّ "أول اتصال لبايدن مع مسؤول في المنطقة سيكون مع نتنياهو".