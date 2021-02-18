لقاحات مضادة لفيروس كورونا في السوق أو قيد التطوير.. تعرف عليها

مع إنتاج العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي سوّقت أو ما زالت قيد التجارب السريرية، عرض لأبرز مراحل تطويرها.

فايزر/بايونتيك:

أجيز اللقاح الذي يعمل بتقنية الحمض النووي المرسال والذي طورته شركتا الأدوية فايزر الأمريكية العملاقة وبايونتيك الألمانية الناشئة، في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والعديد من الدول الأخرى.

أظهرت التجارب السريرية، أن اللقاح الذي يرسل تعليمات إلى الجسم لمساعدة جهاز المناعة على تحديد جزيئات كوفيد-19 وتدميرها، فعال بنسبة تزيد عن 95 في المئة.

موديرنا:

أعطيت الموافقة للقاح آخر يعمل أيضا بتقنية الحمض النووي المرسال تصل فعاليته إلى 94,1 في المئة للاستخدام في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وبريطانيا والعديد من الدول الأخرى بما في ذلك إسرائيل وسنغافورة.

أسترازينيكا/أكسفورد:

أجيز اللقاح الذي يعتمد تقنية الناقل الفيروسي للاستخدام في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى مثل الهند.

وأظهر اللقاح فعالية بنسبة 60 في المئة خلال التجارب السريرية، لكن الافتقار النسبي إلى بيانات السلامة والفعالية بين المشاركين الأكبر سنا، دفع العديد من البلدان إلى التوصية بعدم إعطاء اللقاح لمن هم فوق 65 عاما.

سبوتنيك-في:

يعمل هذا اللقاح الروسي بطريقة مماثلة للقاح أسترازينيكا/أكسفورد لكن فعاليته تبلغ 91,6 في المئة وفقا لنتائج التجارب.

وسمح أكثر من 12 بلدا باستخدامه من بينها بيلاروس وأرمينيا وإيران والجزائر والأرجنتين وكوريا الجنوبية وفنزويلا.

وقدّم مصنّعوه طلبا للموافقة عليه إلى وكالة الأدوية الأوروبية.

والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي بدأت إعطاء جرعات من هذا اللقاح.

سينوفارم:

طوِّر لقاحان في الصين باستخدام الأسلوب التقليدي لحقن الفيروس المعطل من أجل تحفيز الاستجابة المناعية.

وبدأت الإمارات العربية المتحدة والمجر وكمبوديا والبيرو وزيمبابوي إعطاء اللقاح الذي يقول مصنّعوه إنه فعال بنسبة 79 في المئة.

سينوفاك:

يستخدم اللقاح الصيني الآخر تقنية مماثلة وهو مصرح باستخدامه في الصين وتشيلي والبرازيل وتركيا.

وقدمت دول أخرى مثل أوكرانيا والأوروغواي، طلبات مسبقة للحصول عليه. يقول مصنّعوه إنه فعالة بنسبة 50 في المئة ضد فيروس كورونا (و80 في المئة ضد الأشكال الخطرة من المرض) لكن نتائج التجارب لم تعلن بعد.

بهارات بايوتيك:

يستخدم هذا اللقاح الذي طُور بتقنية الفيروس المعطل حاليا في الهند.

كانسينو:

تمت الموافقة على اللقاح الصيني الصنع الذي يعتمد على الناقل لفيروسي في المكسيك الأسبوع الماضي، لكنها لم تبدأ باستخدامه بعد.

في انتظار الموافقة

جونسون أند جونسون:

طلبت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة الحصول على ترخيص طارئ للّقاح الذي طوّرته والذي يعطي بجرعة واحدة، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت جنوب إفريقيا خلال الشهر الجاري أنها ستعطي الأولوية لشراء لقاح جونسون أند جونسون على لقاح أسترازينيكا.

وأظهرت التجارب أنه فعال بنسبة 66 في المئة ضد فيروس كورونا وتصل فعاليته إلى 85 في المئة ضد الأشكال الخطرة من المرض.

نوفافاكس:

تدرس وكالة الأدوية الأوروبية التي لها الكلمة النهائية في منح التراخيص الطبية في الاتحاد الأوروبي هذا اللقاح الأمريكي الذي يعتمد على بروتينات تثير استجابة مناعية دون استخدام فيروس.

ويقول مصنّعوه إنه فعال بنسبة 89,3 في المئة.

كيورفاك:

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي إجراءات مراجعة بيانات اللقاح الألماني الذي يستخدم تقنية مماثلة للقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك.

قيد التطوير

تقول منظمة الصحة العالمية، إن هناك حاليا 69 لقاحا مضادا لفيروس كورونا في مرحلة التجارب على البشر. وهناك 180 لقاحا إضافيا قيد التطوير لكن ما زال يتعين اختبارها على البشر.