بايدن الوافد الجديد إلى مجموعة السبع.. فما الذي يريده الأميركيون والأوروبيون؟

يشارك الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، في أول اجتماع افتراضي له مع حلفائه في مجموعة السبع، ستركز على الاستجابة لوباء كوفيد-19، خصوصاً في مسألة تقاسم اللقاحات.

ما هو مُتوقع على صعيد الوباء

من المرجح أن تزيد الدول الغنية من دعمها لآلية "كوفاكس" الأممية، والعملية قد بدأت في الواقع أميركياً وأوروبياً. ولكن الموعد الزمني لتوزيع اللقاحات ليس واضحاً بعدُ. حالياً، طلبت الدول القادرة ملايين الجرعات من الشركات المصنعة، بينما تبدو الدول النامية في أزمة أكبر، حيث حاز بعضها على عدد محدود من اللقاحات بينما لم يتمكن قسم منها من شراء إلا القليل القليل.

من يرأس الاجتماع؟

يرأس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاجتماع المقرر عقده بعد الظهر بين قادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان، بحضور قادة الاتحاد الأوروبي. وتولت لندن الرئاسة الدورية للمجموعة وتخطط لاستضافة قمة لقادتها في منتجع في كورنوال في حزيران/يونيو. وهذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ نيسان/أبريل 2020، بعد أن أدى الوضع الصحي إلى إلغاء القمة التي كان مقرراً أن يستضيفها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

ماذا يريد الأميركيون من الـ"جي 7"؟

أنهى وصول بايدن إلى البيت الأبيض أربع سنوات من الأحادية القسرية، إذ أشارت واشنطن إلى عودتها إلى المنظمات المتعددة الأطراف مثل اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية. وفي مكالماته الهاتفية وخطبه الأولى، حدد بايدن الخطوط الرئيسية التالية للدبلوماسية الأميركية:

خطاب أكثر صرامة ضد روسيا

تشدد مع الصين واتباع نهج مشابه لنهج سلفه

ابتعاد عن السعودية

رغبة في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

إظهار مودة تجاه الحلفاء الذين عانوا مع ترامب

بخصوص النقطة الأخيرة، وفي مؤشر إلى الرغبة الأميركية المستجدة في إصلاح العلاقات عبر الأطلسي، من المقرر أن يشارك بايدن أيضاً، إلى جانب جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر ميونيخ للأمن.

عدا الوباء: يريد بايدن أيضاً الاستفادة من الاجتماع لإعادة التأكيد على الأولوية التي أعطتها إدارته لقضية المناخ. من جهة أخرى، ليست هناك من قطيعة مع سياسة ترامب في ما يتعلق بالصين والتي تحتفظ واشنطن بموقف ثابت تجاهها. ويريد الرئيس الأميركي أن يدفع الجمعة باتجاه "تحديث القواعد الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

ماذا يريد الأوروبيون؟