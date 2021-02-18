عرضت لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون تشرشل، في مزاد علني في لندن البريطانية.

واللوحة التي رسمت في العام 1943 كان تشرشل أهداها إلى الرئيس الأميركي السابق، فرانكلين روزفلت، بعد زيارة قام بها الاثنان إلى المغرب، للمشاركة في مؤتمر الدار البيضاء (مؤتمر جمع الحلفاء الغربيين بمن فيهم شارل ديغول الفرنسي، لبحث شؤون الحرب).

وحملت اللوحة، وهي الوحيدة التي رسمها تشرشل في فترة الحرب العالمية الثانية، عنوان "برج جامع الكتبية"، وتقدر فرانس برس، نقلاً عن البائعين، سعرها بما بين مليون ونصف مليون جنيه إسترليني، ومليونين ونصف جنيه إسترليني.

ويقول نيكولاس أوشارد، مدير مزاد الفنون البريطانية المعاصرة (كريستيز) إن تشرشل قال لروزفلت أثناء لقائهما "لا يمكنك المجيء من أميركا الشمالية إلى هنا، ومن ثم العودة من دون مشاهدة غروب الشمس على جبال الأطلس ومدينة مراكش".

وكان تشرشل الذي له بعض الأعمال الفنية، متأثراً بعدة تيارات، أبرزها الانطباعية.