قطعة نقود ذهبية أمريكية تقدّر قيمتها بين 10 و15 مليون دولار تُطرح في مزاد

سيطرح مزاد تنظمه دار "سوذبيز" قطعة نقود ذهبية أمريكية تقدر قيمتها بين 10 و15 مليون دولار للبيع في 8 حزيران يونيو المقبل، بالإضافة إلى "أثمن" طابع بريدي سيطرح للبيع ضمن المزاد نفسه.

وهذه القطعة التي تنتمي إلى آخر سلسلة من العملات الذهبية سكتها الولايات المتحدة في العام 1933 ، وتطلق عليها تسمية "دبل إيغل - النسر المزدوج"، قد تصبح تالياً أغلى عملة معدنية في العالم، متقدمة على الدولار الفضي "فلوينغ هير - الشعر المتدفق" الذي سكته السلطات النقدية الأمريكية في العام 1794 وبيعَ مقابل عشرة ملايين دولار في العام 2013.

ولم توضع هذه العملة الذهبية في التداول إطلاقاُ، إذ أن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت بدأ حينها عملية إنهاء قابلية تحويل العملة الأمريكية الذهبية. إلا أن بعض القطع منها ظهرت في سوق هواة جمع العملات، قبل أن تصادرها الاستخبارات الأمريكية، باستثناء قطعة من عملة "النسر المزدوج" كانت موجودة ضمن مجموعة النقود الخاصة بملك مصر فاروق.

وفي العام 1995 اشترى بريطاني من هواة جمع النقود هذه القطعة المعدنية المطلية ذهبا، وبعد معركة قانونية دامت خمس سنوات، سُمح له ببيعها قانونياً العام 2002 إلى مالكها الحالي المصمم الأمريكي ستيوارت وايتسمان في مقابل 7,9 ملايين دولار.

وضم وايتسمان قطعة "النسر المزدوج" إلى مجموعته الفريدة التي تشمل أيضاً ما يعتبره الكثيرون أندر طابع في العالم وهو "بريتيش غويانا وان سنت ماجينتا".

وكان استحوذ في العام 2014 على هذا الطابع العائد إلى سنة 1856 وتبلغ قيمته الأصلية سنتاً واحداً، في مقابل سعر لا يزال يشكّل الرقم القياسي في هذا المجال وهو 9,4 ملايين دولار.

طابع "إنفيرتد جيني - جيني المقلوبة" والذي تكمن قيمته في خطأ طباعي نظهر فيه الطائرة "جيني" مقلوبة Public Domain

واستحوذ وايتسمان العام 2014 أيضاً على الطابع الأمريكي الأكثر شعبية بين هواة جمع الطوابع، وهو "إنفرتد جيني"، وهي سلسلة من أربعة طوابع تكمن ندرتها في خطأ طباعة، إذ أن صورة الطائرة عليها تظهر مقلوبة، وهي طائرة ذات سطحين من طراز "كورتيس جي إن 4" وأطلقت عليها تسمية "جيني".

وسيطرح طابع "إنفرتد جيني" للبيع في مزاد 8 حزيران يونيو ، على أن تخصص كل عائداته للأعمال الخيرية.