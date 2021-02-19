بعد توقف دام 5 سنوات.. روسيا تستأنف رحلاتها الجوية الى شرم الشيخ والغردقة

قال مسؤول في الطيران المدني المصري إن روسيا تعتزم استئناف رحلاتها الجوية الى منتجعات البحر الأحمر في آذار/ مارس، بعد رفعها الحظر الذي فرضته في أعقاب اعتداء استهدف طائرة روسية عام 2015.

وأفاد رئيس سلطة الطيران المدني في مصر أشرف نوير لصحيفة الأهرام عن "عودة الرحلات الروسية الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة اعتبار من 28 آذار/ مارس عبر شركة نورد ويند الروسية بواقع أربع رحلات أسبوعيا".

وأضاف للصحيفة أن روسيا أعطت موافقتها، مشيرا الى أن "وفدا روسيا من مفتشي الأمن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخراً بجولة تفتيشية استغرقت سبع أيام بمطاري شرم الشيخ والغردقة وأشاد بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارين".

وحظرت موسكو الرحلات الجوية المباشرة الى مصر بعد اعتداء بالقنابل استهدف في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 طائرة ايرباص روسية وأدى الى تحطمها بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ الساحلي، ما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وفي نيسان/ أبريل 2018 أعلنت موسكو عن استئناف الرحلات الجوية الى القاهرة ولكن ليس الى مطارات سيناء، الوجهة المفضلة للسياح الروس.

وأعادت بريطانيا التي كانت قد علقت أيضا رحلاتها الجوية الى شبه الجزيرة عام 2015 تسيير رحلات الى شرم الشيخ في نهاية عام 2019.

ووجه الاعتداء الذي استهدف الطائرة الروسية وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية ضربة قاسية الى قطاع السياحة المصري الحيوي، في وقت كان اقتصاد البلاد يعاني بعد سنوات من عدم الاستقرار تلت انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.